РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9545 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
821 1

Силы обороны в небе над Харьковщиной уничтожили российские беспилотники, а также ликвидировали оккупантов. ВИДЕО

Пилоты 3-й тяжелой механизированной Железной бригады в небе над Харьковщиной уничтожили российские беспилотники. Кроме того, воины ликвидировали еще и оккупантов.

Видео боевой работы было обнародовано на канале оперативно-тактической группировки "Харьков", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Наши бойцы ликвидировали российских пехотинцев на велосипедах на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20159) ликвидация (3880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему нельзя поставить много лайков
За прекрасную работу?
показать весь комментарий
28.07.2025 20:03 Ответить
 
 