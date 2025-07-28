Силы обороны в небе над Харьковщиной уничтожили российские беспилотники, а также ликвидировали оккупантов. ВИДЕО
Пилоты 3-й тяжелой механизированной Железной бригады в небе над Харьковщиной уничтожили российские беспилотники. Кроме того, воины ликвидировали еще и оккупантов.
Видео боевой работы было обнародовано на канале оперативно-тактической группировки "Харьков", информирует Цензор.НЕТ.
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