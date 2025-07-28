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Бойцы 425-го штурмового полка "Скала" провели операцию и зачистили населенный пункт от россиян. ВИДЕО
Бойцы 425-го штурмового полка "Скала" провели операцию и зачистили населенный пункт от оккупантов.
Видео боевой работы было обнародовано на канале полка, информирует Цензор.НЕТ.
"Штурм, зачистка, дроны - все работает слаженно. Наша группа устроила засаду в тылу врага и отстреливала оккупантов, которые ходили такими расслабленными, что даже не держали оружия в руках. Одновременно продолжалась работа пилотов FPV-дронов и бомберов - обнаруживали по кустам и посадкам и разрывали на куски", - прокомментировали видео в полку.
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Николай Декапольцев
показать весь комментарий28.07.2025 21:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ivan Pogorelov
показать весь комментарий28.07.2025 22:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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