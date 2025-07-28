Украинские защитники на танке атаковали прямым наведением танк россиян на Северском направлении. ВИДЕО

На Северском направлении подразделения 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы провели один из редких для современной войны - прямой танковый бой с врагом.

Уникальные кадры, появившиеся в сети, зафиксировали момент, когда украинский танк вышел в ближний маневр против российского танка. Экипаж бригады занял выгодную позицию и открыл огонь прямой наводкой с близкой дистанции, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сообщается, далее украинский экипаж таки одержал победу - танк противника, ограниченный в маневрировании и углах выстрела откатился, и из-за потери антидронового "мангала" был уничтожен нашими FPV", - сообщили бойцы.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр обнаружили укрепленные позиции оккупантов и ликвидировали живую силу на Харьковщине. ВИДЕО