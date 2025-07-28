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Украинские защитники на танке атаковали прямым наведением танк россиян на Северском направлении. ВИДЕО

На Северском направлении подразделения 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы провели один из редких для современной войны - прямой танковый бой с врагом.

Уникальные кадры, появившиеся в сети, зафиксировали момент, когда украинский танк вышел в ближний маневр против российского танка. Экипаж бригады занял выгодную позицию и открыл огонь прямой наводкой с близкой дистанции, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сообщается, далее украинский экипаж таки одержал победу - танк противника, ограниченный в маневрировании и углах выстрела откатился, и из-за потери антидронового "мангала" был уничтожен нашими FPV", - сообщили бойцы.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр обнаружили укрепленные позиции оккупантов и ликвидировали живую силу на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20159) ликвидация (3887) 54 отдельная мехбригада (186)


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Топ комментарии
+6
Наші танкісти добре дали проср@тися кацапським виродкам ,
які посміли припхатися на територію України
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28.07.2025 23:59 Ответить
+3
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28.07.2025 23:54 Ответить
+2
У кідарів спереду протимінний трал й він заважав, важко роздивитися, взагалі то танк чи ні, наші хлопці гарно кідарам вгатили но ризик був потрапити на прямий постріл якщо то дійсно був танк.
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29.07.2025 00:20 Ответить
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28.07.2025 23:54 Ответить
Наші танкісти добре дали проср@тися кацапським виродкам ,
які посміли припхатися на територію України
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28.07.2025 23:59 Ответить
Цікаво було почитати аналіз бою.
1. Наскільки суцільне обвішування танку єфективніше за " локальне" обвішування?
2. Виглядає, як гармата ростанку намагалась робити якісь рухи, але заважав " обвіс"
3. Снаряд , влучив у борт. Це була 64, 80, чи західний танк?
Якщо західний, дивно..
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29.07.2025 00:08 Ответить
У кідарів спереду протимінний трал й він заважав, важко роздивитися, взагалі то танк чи ні, наші хлопці гарно кідарам вгатили но ризик був потрапити на прямий постріл якщо то дійсно був танк.
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29.07.2025 00:20 Ответить
«Наталья», воно вам треба, чим орки обвішані!!??
Ви ж жінка??
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29.07.2025 01:03 Ответить
У цього ворожого "гаража" башта не повертається, бо заварена бронеплитами. Тож, щоби прицільно здійснити постріл, рашистських танкістам потрібно розвертати усю цю махіну.
На відео видно, як наші танкісти помітили маневр ворога, що розвертався для цього, і тому трохи відкотилися назад, вийшовши із сектору прицільного вогню. Після чого не кваплячись прицілитись і розстріляли цей "гараж".
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29.07.2025 00:12 Ответить
Захисники на танку атакувли прямим наведенням - це з серії «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…».

Хто у вас блін заголовки пише?
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29.07.2025 00:13 Ответить
Кацапи свої танки перетворюють на ізби, які не повороткі і взагалі призначені не для бою, а для того, щоб дотягнути до окопу, тому любий простий танк може легко їх знищувати, але тут є ризик їхніх фпвішок
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29.07.2025 00:27 Ответить
Жаль по видео не понятно типы танков. Ну это чисто академический интерес
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29.07.2025 00:31 Ответить
стопудово модіфікована сараєм
Армата(штоб нікто не догадался), нарешті з'явилася на фронті.
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29.07.2025 01:00 Ответить
 
 