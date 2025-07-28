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Украинские защитники на танке атаковали прямым наведением танк россиян на Северском направлении. ВИДЕО
На Северском направлении подразделения 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы провели один из редких для современной войны - прямой танковый бой с врагом.
Уникальные кадры, появившиеся в сети, зафиксировали момент, когда украинский танк вышел в ближний маневр против российского танка. Экипаж бригады занял выгодную позицию и открыл огонь прямой наводкой с близкой дистанции, информирует Цензор.НЕТ.
"Как сообщается, далее украинский экипаж таки одержал победу - танк противника, ограниченный в маневрировании и углах выстрела откатился, и из-за потери антидронового "мангала" был уничтожен нашими FPV", - сообщили бойцы.
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+6 Amber
показать весь комментарий28.07.2025 23:59 Ответить Ссылка
+3 Luiza
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показать весь комментарий29.07.2025 00:20 Ответить Ссылка
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які посміли припхатися на територію України
1. Наскільки суцільне обвішування танку єфективніше за " локальне" обвішування?
2. Виглядає, як гармата ростанку намагалась робити якісь рухи, але заважав " обвіс"
3. Снаряд , влучив у борт. Це була 64, 80, чи західний танк?
Якщо західний, дивно..
Ви ж жінка??
На відео видно, як наші танкісти помітили маневр ворога, що розвертався для цього, і тому трохи відкотилися назад, вийшовши із сектору прицільного вогню. Після чого не кваплячись прицілитись і розстріляли цей "гараж".
Хто у вас блін заголовки пише?
Армата(штоб нікто не догадался), нарешті з'явилася на фронті.