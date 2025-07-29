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Пограничники уничтожили вражескую антенну связи, 3 позиции и 2 укрытия на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Аэроразведка пограничников наносит точные удары на Южно-Слобожанском направлении. Воины уничтожили вражескую антенну связи, три позиции и два укрытия оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20159) Госпогранслужба (6706) уничтожение (7570)


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