Пограничники уничтожили вражескую антенну связи, 3 позиции и 2 укрытия на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Аэроразведка пограничников наносит точные удары на Южно-Слобожанском направлении. Воины уничтожили вражескую антенну связи, три позиции и два укрытия оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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