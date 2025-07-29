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Морські піхотинці двома скидами знищили танк росіян, врахувавши силу вітру та випустивши боєприпаси на значній відстані. ВIДЕО
Бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" 38-ої окремої бригади морської піхоти продемонстрували майстерність, знищивши двома філігранними скидами ворожий танк, врахувавши при цьому силу вітру та випустивши боєприпаси на значній відстані від цілі.
Про успішну роботу повідомили на сторінці 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, передає Цензор.НЕТ.
На відео, знятому з дрона, зафіксовано, як два боєприпаси, скинуті з безпілотника, долають значну відстань та влучають точно в ціль, знищуючи її.
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Randall Flag #387882
показати весь коментар29.07.2025 18:04 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Микола Ріднік
показати весь коментар29.07.2025 18:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Микола Січень #486030
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