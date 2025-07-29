Бійці 3 ОШБр нищать окупантів у бліндажах, а також атакують ворожу вантажівку і склад боєприпасів. ВIДЕО
На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади нищать російських загарбників в бліндажах, а також атакують ворожу вантажівку і склад боєприпасів.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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