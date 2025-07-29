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Бійці 3 ОШБр нищать окупантів у бліндажах, а також атакують ворожу вантажівку і склад боєприпасів. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади нищать російських загарбників в бліндажах, а також атакують ворожу вантажівку і склад боєприпасів.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Морські піхотинці двома скидами знищили танк росіян, врахувавши силу вітру та випустивши боєприпаси на значній відстані. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18320) ліквідація (4272) 3 Окрема штурмова бригада (480)


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