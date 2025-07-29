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Російський загарбник заховався у кущах, а згодом жбурнув автомат у дрон-камікадзе "Птахів Мадяра". ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.

Новим відео з ліквідацією окупантів поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.

Як видно на оприлюднених ними кадрах, російський загарбник заховався у кущах, однак дрон-камікадзе його таки ліквідував.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр нищать окупантів у бліндажах, а також атакують ворожу вантажівку і склад боєприпасів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18320) ліквідація (4277) 414 Птахи Мадяра (26)


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Топ коментарі
+6
Сафарі на мавп з автоматами
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29.07.2025 20:37 Відповісти
+1
Свинособака кидається на весільні дрони...нігадяй..
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29.07.2025 20:43 Відповісти
+1
Гарна озвучка , потрібно в школах такою перерви оголошувати
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29.07.2025 20:48 Відповісти
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Сафарі на мавп з автоматами
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29.07.2025 20:37 Відповісти
Свинособака кидається на весільні дрони...нігадяй..
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29.07.2025 20:43 Відповісти
Гарна озвучка , потрібно в школах такою перерви оголошувати
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29.07.2025 20:48 Відповісти
щось в око попало, але житиме
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29.07.2025 20:48 Відповісти
головне шоб вуха залишились, а то буде сидіти на концерті як придурок.
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29.07.2025 22:00 Відповісти
В нього шо рук немає? - руками потрібно ловити!
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29.07.2025 21:02 Відповісти
Обосраними штаньми не встиг.
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29.07.2025 21:07 Відповісти
Московиту, московитьська й смерть, скотиняка вдерлася в Мирну Україну!! Такого лайна, московського, уже, майже, 2.000.000 орків, прутень прикопав!
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29.07.2025 21:15 Відповісти
Цікаво, - це реальні переговори чи художня озвучка?
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29.07.2025 21:55 Відповісти
Не зрозумів, дерева то зелені, то голі. Це з різних відосів?
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29.07.2025 22:19 Відповісти
 
 