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Російський загарбник заховався у кущах, а згодом жбурнув автомат у дрон-камікадзе "Птахів Мадяра". ВIДЕО
Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.
Новим відео з ліквідацією окупантів поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.
Як видно на оприлюднених ними кадрах, російський загарбник заховався у кущах, однак дрон-камікадзе його таки ліквідував.
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