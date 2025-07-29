Російський загарбник заховався у кущах, а згодом жбурнув автомат у дрон-камікадзе "Птахів Мадяра". ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.

Новим відео з ліквідацією окупантів поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.

Як видно на оприлюднених ними кадрах, російський загарбник заховався у кущах, однак дрон-камікадзе його таки ліквідував.

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