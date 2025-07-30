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Прикордонники знищили мотоцикл, 2 автівки, точку запуску ворожих безпілотників, а також п’ятьох окупантів. ВIДЕО

Мінометні розрахунки прикордонників та ударні групи БпЛА бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку чітко працюють за координатами, наданими аеророзвідниками. Результат такої співпраці вражає – знищено: мотоцикл, дві автівки противника, точку запуску ворожих безпілотників, п’ятьох окупантів.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни Інгулецької бригади скидами боєприпасів ліквідували 8 російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18320) Держприкордонслужба ДПСУ (6274) знищення (7889)


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