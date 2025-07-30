Прикордонники знищили мотоцикл, 2 автівки, точку запуску ворожих безпілотників, а також п’ятьох окупантів. ВIДЕО
Мінометні розрахунки прикордонників та ударні групи БпЛА бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку чітко працюють за координатами, наданими аеророзвідниками. Результат такої співпраці вражає – знищено: мотоцикл, дві автівки противника, точку запуску ворожих безпілотників, п’ятьох окупантів.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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