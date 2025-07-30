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Воїни 5 ОШБр знищили знищили замаскований танк окупантів, гармату, бліндажі та інженерні укриття. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили замаскований танк окупантів, гармату, бліндажі та інженерні укриття росіян.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони уразили танк, міномет, 7 автівок, 4 бліндажі, 3 вежі зв’язку, 3 укриття росіян на Сумщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18329) ліквідація (4283) 5 ОШБр (131)


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Двічі знищили один танк, чи два різні танки? 😉 Воїни 5 ОШБр знищили знищили замаскований танк окупантів, гармату, бліндажі та інженерні укриття. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3566133
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30.07.2025 18:48 Відповісти
Який дурень це пише і для кого, удар FPV- дрона в лобову частину танка, саму захищену, це як слону укус комара
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30.07.2025 20:31 Відповісти
 
 