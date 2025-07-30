Воїни 5 ОШБр знищили знищили замаскований танк окупантів, гармату, бліндажі та інженерні укриття. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили замаскований танк окупантів, гармату, бліндажі та інженерні укриття росіян.
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар30.07.2025 18:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sergej Varenik
показати весь коментар30.07.2025 20:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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