Сили оборони уразили танк, міномет, 7 автівок, 4 бліндажі, 3 вежі зв’язку, 3 укриття росіян на Сумщині. ВIДЕО
На Сумщині прикордонники-оператори БпЛА уразили танк, міномет, 7 транспортних засобів, пункт управління дронами з виносною антеною, 4 бліндажі, 3 вежі зв’язку, 3 укриття. Також ворог поніс втрати й в живій силі.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар30.07.2025 18:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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