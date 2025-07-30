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Сили оборони уразили танк, міномет, 7 автівок, 4 бліндажі, 3 вежі зв’язку, 3 укриття росіян на Сумщині. ВIДЕО

На Сумщині прикордонники-оператори БпЛА уразили танк, міномет, 7 транспортних засобів, пункт управління дронами з виносною антеною, 4 бліндажі, 3 вежі зв’язку, 3 укриття. Також ворог поніс втрати й в живій силі.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники знищили мотоцикл, 2 автівки, точку запуску ворожих безпілотників, а також п’ятьох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18320) Держприкордонслужба ДПСУ (6274) знищення (7889)


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30.07.2025 18:04 Відповісти
 
 