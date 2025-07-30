Українські захисники атакували ЗРК "Оса", а також САУ "Мста-С" та "Гіацинт-С" окупантів. ВIДЕО

Воїни підрозділу Shadow 59-ої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем ЗСУ змогли знайти зенітно-ракетний комплекс та далекобійні самохідки окупантів.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку був помічений ЗРК "Оса", який росіяни використовують для протидії нашим дронам. Аеророзвідники передали координати і дружні підрозділи завдали удару по ворожій системі ППО. Так само закінчили свою службу і російські далекобійні САУ "Мста-С" та "Гіацинт-С".

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