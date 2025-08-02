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Прикордонники завдали точних ударів по росіянах: знищено техніку, засоби зв’язку і живу силу ворога. ВIДЕО

Пілоти FPV-дронів бригади "Форпост" завдали точних ударів по противнику. Знищено техніку, засоби зв’язку і живу силу ворога.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники атакували ЗРК "Оса", а також САУ "Мста-С" та "Гіацинт-С" окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18341) Держприкордонслужба ДПСУ (6278) знищення (7903)


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