Прикордонники завдали точних ударів по росіянах: знищено техніку, засоби зв’язку і живу силу ворога. ВIДЕО
Пілоти FPV-дронів бригади "Форпост" завдали точних ударів по противнику. Знищено техніку, засоби зв’язку і живу силу ворога.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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