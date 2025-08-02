Воины 5 ОШБр уничтожили укрытия противника вместе с россиянами на Краматорском направлении. ВИДЕО
Наши штурмовики продолжают наносить точные удары по вражеским позициям. На Краматорском направлении уничтожены очередные укрытия противника.
Соответствующее видео опубликовано на канале 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Работаем быстро, точно и решительно, каждый уничтоженный блиндаж - минус ресурс врага и шаг к нашей победе", - добавили бойцы.
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Серый Вовк
показать весь комментарий02.08.2025 13:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий02.08.2025 14:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dic Dolovo #609559
показать весь комментарий02.08.2025 14:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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