Воины 5 ОШБр уничтожили укрытия противника вместе с россиянами на Краматорском направлении. ВИДЕО

Наши штурмовики продолжают наносить точные удары по вражеским позициям. На Краматорском направлении уничтожены очередные укрытия противника.

Соответствующее видео опубликовано на канале 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Работаем быстро, точно и решительно, каждый уничтоженный блиндаж - минус ресурс врага и шаг к нашей победе", - добавили бойцы.

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