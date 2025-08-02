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Воины 5 ОШБр уничтожили укрытия противника вместе с россиянами на Краматорском направлении. ВИДЕО

Наши штурмовики продолжают наносить точные удары по вражеским позициям. На Краматорском направлении уничтожены очередные укрытия противника.

Соответствующее видео опубликовано на канале 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Работаем быстро, точно и решительно, каждый уничтоженный блиндаж - минус ресурс врага и шаг к нашей победе", - добавили бойцы.

Также смотрите: FPV-дронари сами пошли в бой и впервые взяли в плен двух оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20190) уничтожение (7590) 5 ОШБр (130)


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Отличная работа. Слава ЗСУ!
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02.08.2025 13:59 Ответить
Туда би загнати якийсь безпілотний танк з ковшом щоб всіх орків хто там сидить по норах і в руїнах розрівняв і поховав там навічно. І іншим оркам які наступають не було де сховатися
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02.08.2025 14:08 Ответить
Такі цілі краще всього знищувати українським КАБом, який випробували рік тому (Зеленсьий казав).
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02.08.2025 14:15 Ответить
 
 