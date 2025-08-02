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Уничтожены вражеский танк, миномет, 7 транспортных средств, пункт управления БПЛА, 3 башни связи, 4 блиндажа и 3 укрытия.. ВИДЕО

Одно из ключевых направлений работы пограничников - внедрение и масштабирование беспилотных авиационных систем. Сегодня дроны позволяют вести разведку, наносить удары, доставлять грузы и даже вести круглосуточное видеонаблюдение за границей, - сообщает Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

За первое полугодие 2025-го года пограничники совершили более 200 тысяч часов налета с помощью дронов и выполнили множество боевых задач, информирует Цензор.НЕТ.

С помощью БПЛА пограничников уничтожено:

  • более 6 500 единиц техники противника;
  • 270 складов боеприпасов;
  • поражено более 9 000 укрытий и мест пребывания оккупантов;
  • сбиты сотни вражеских БПЛА.

Сейчас ГПСУ разворачивает использование дронов на оптоволоконном управлении, которые не боятся вражеских средств РЭБ и обеспечивают стабильную связь на поле боя.

Но дроны важны не только на фронте. Они - эффективный инструмент и для защиты границы в тылу. Мониторинг безопасности государственных рубежей, выявление и задержание нарушителей, круглосуточное видеонаблюдение - все это происходит с применением беспилотных систем.

На опубликованном видео - уничтожение операторами БпЛА подразделения РУБпАК "Прайм" вражеского танка, миномета, 7 транспортных средств, пункта управления вражескими дронами, 3 башен связи, 4 блиндажа и 3 укрытий, вражеской пехоты.

Смотрите: Воины 5 ОШБр уничтожили укрытие противника вместе с россиянами на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20190) Госпогранслужба (6714) уничтожение (7590)


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