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Россиянин пытался отстреливаться от дрона-камикадзе, но оператор 3 ОШБр ликвидировал его. ВИДЕО
На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали вражескую пехоту в посадке, поле и укрытиях. Грузовик также накрыли нашими дронами и уничтожили вражеские мотоциклы и орудия.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам!
Це Вінницьке, московське лайно, що штурмує ТЦК!!
Слава ЗСУ! Слава Украине!
Смерть ворогам