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Россиянин пытался отстреливаться от дрона-камикадзе, но оператор 3 ОШБр ликвидировал его. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали вражескую пехоту в посадке, поле и укрытиях. Грузовик также накрыли нашими дронами и уничтожили вражеские мотоциклы и орудия.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 33 ОМБр ударом HIMARS уничтожили российский расчет и артиллерийскую систему. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20196) ликвидация (3906) 3-я Отдельная штурмовая бригада (469)


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На 20 секунді кацап з метої конспирації скріпно пересувався разом із сортиром.
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03.08.2025 11:26 Ответить
Хто з мрією вбивати до нас прийде, бумеранг отримає в несподіваний час !
Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам!
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03.08.2025 11:33 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Це Вінницьке, московське лайно, що штурмує ТЦК!!
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03.08.2025 11:36 Ответить
Антидронові плащі ,це епічно.
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03.08.2025 11:52 Ответить
какие молодцы, браво и спасибо, лупите этих сволочей,
Слава ЗСУ! Слава Украине!
Смерть ворогам
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03.08.2025 13:41 Ответить
 
 