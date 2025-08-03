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Український штурмовик за допомогою РПГ знищив ворожий бліндаж на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку український штурмовик із близької дистанції завдав влучного удару з ручного протитанкового гранатомета по бліндажу російських окупантів.
Відео бойового епізоду оприлюднено в мережі. На кадрах видно, як боєць, користуючись складною місцевістю, завдає удару по ворогу, інформує Цензор.НЕТ.
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Артем Гурин
показати весь коментар03.08.2025 16:04 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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