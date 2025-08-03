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Український штурмовик за допомогою РПГ знищив ворожий бліндаж на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку український штурмовик із близької дистанції завдав влучного удару з ручного протитанкового гранатомета по бліндажу російських окупантів.

Відео бойового епізоду оприлюднено в мережі. На кадрах видно, як боєць, користуючись складною місцевістю, завдає удару по ворогу, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18357) ліквідація (4292)


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тигр
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03.08.2025 16:04 Відповісти
Тигру теж дісталося. Відстань дуже мала була.
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03.08.2025 16:43 Відповісти
Це ж до якої ненависті орки людей доводять, що впритул з РПГ підійшов....
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03.08.2025 16:11 Відповісти
Мабуть, щоб десь за гілку не зачепилося і не змінило траекторію. Справжній воїн, холоднокровний.
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03.08.2025 17:37 Відповісти
Потужно бахнуло
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03.08.2025 16:14 Відповісти
 
 