Український штурмовик за допомогою РПГ знищив ворожий бліндаж на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку український штурмовик із близької дистанції завдав влучного удару з ручного протитанкового гранатомета по бліндажу російських окупантів.

Відео бойового епізоду оприлюднено в мережі. На кадрах видно, як боєць, користуючись складною місцевістю, завдає удару по ворогу, інформує Цензор.НЕТ.

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