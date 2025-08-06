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Прикордонники уразили автівки, укриття, човен, бліндажі, антени та вогневі позиції росіян. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку оператори БпЛА РУБпАК "Прайм" Сумського прикордонного загону уразили 2 ворожих автомобілі, 3 укриття, 2 вогневі позиції, човен, 3 будівлі-укриття, позицію злету FPV-дронів, 2 бліндажі, позицію мінометників, бойовий комплект мінометників, 6 ворожих антен та 1 старлінк.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Український штурмовик за допомогою РПГ знищив ворожий бліндаж на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18375) Держприкордонслужба ДПСУ (6294) знищення (7924)


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