Сили оборони знищили танк, 4 машини та 6 позицій ворога на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Пілоти-аеророзвідники РУБпАК "СТРІКС" Харківського прикордонного загону атакують техніку росіян на Південно-Слобожанському напрямку. FPV-дронами прикордонників знищено танк, 4 транспортних засобів та 6 позицій ворога.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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показати весь коментар06.08.2025 17:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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показати весь коментар06.08.2025 17:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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