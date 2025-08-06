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Сили оборони знищили танк, 4 машини та 6 позицій ворога на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Пілоти-аеророзвідники РУБпАК "СТРІКС" Харківського прикордонного загону атакують техніку росіян на Південно-Слобожанському напрямку. FPV-дронами прикордонників знищено танк, 4 транспортних засобів та 6 позицій ворога.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18375) Держприкордонслужба ДПСУ (6294) знищення (7924)


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Честь Вам і хвала , дорогі наші Воіни 👍🏼🙏🏼❤️
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06.08.2025 17:35 Відповісти
Дякуємо за гарну роботу!
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06.08.2025 17:39 Відповісти
 
 