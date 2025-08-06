РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13873 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
207 0

Дрон-камикадзе спецназовцев поразил оккупанта так, что его тело взлетело на несколько метров. ВИДЕО

Операторы подразделения Сил специальных операций ВСУ UA_REG_Team так поразили вражеского пехотинца, что тот поднялся над землей на несколько метров.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Захватчик пытался спрятаться в высокой траве, к тому же притворялся мертвым, но был замечен нашими аэроразведчиками. Дрон-камикадзе сделал круг над россиянином, а затем поразил его так, что оккупант подлетел на несколько метров в дыму и огне.

Смотрите: Силы беспилотных систем поразили российский комплекс наблюдения "Муром", танк гаубицу и грузовик. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20224) ликвидация (3918) ССО (554)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 