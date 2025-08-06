Дрон-камикадзе спецназовцев поразил оккупанта так, что его тело взлетело на несколько метров. ВИДЕО

Операторы подразделения Сил специальных операций ВСУ UA_REG_Team так поразили вражеского пехотинца, что тот поднялся над землей на несколько метров.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Захватчик пытался спрятаться в высокой траве, к тому же притворялся мертвым, но был замечен нашими аэроразведчиками. Дрон-камикадзе сделал круг над россиянином, а затем поразил его так, что оккупант подлетел на несколько метров в дыму и огне.

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