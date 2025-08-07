РУС
Пограничники ликвидировали вражескую пехоту, уничтожили мототехнику, автомобили и бронемашины на Донетчине. ВИДЕО

Операторы БПЛА подразделения "Фенікс" Государственной пограничной службы Украины продолжают уничтожать врага с неба. В сети появилось видео из очередной серии неудачных попыток российских захватчиков спастись от прицельной работы украинских дронов в Донецкой области.

На кадрах видно, как вражеская пехота, мототехника, автотехника и даже бронетехника попадают под удары беспилотников. Никакие маневры и бегства не спасли оккупантов от уничтожения, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Операторы Сил специальных операций обнаружили и уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

