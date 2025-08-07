1 330 11
Пострілом у голову було ліквідовано російського загарбника, який видерся на руїни будинку на Донеччині. ВIДЕО
Російський загарбник видерся на руїни будинку, щоб повісити чи то антену, чи то прапор. Однак боєць 501-го окремого батальйону морської піхоти одним точним пострілом в голову перервав виконання цієї місії та ліквідував росіянина на Костянтинівському напрямку в Донецькій області.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
