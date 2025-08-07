УКР
Пострілом у голову було ліквідовано російського загарбника, який видерся на руїни будинку на Донеччині. ВIДЕО

Російський загарбник видерся на руїни будинку, щоб повісити чи то антену, чи то прапор. Однак боєць 501-го окремого батальйону морської піхоти одним точним пострілом в голову перервав виконання цієї місії та ліквідував росіянина на Костянтинівському напрямку в Донецькій області.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Упродовж місяця на Торецькому напрямку знищено 3 ББМ, РСЗВ, 10 БпЛА та близько сотні окупантів. ВIДЕО

армія рф (18383) ліквідація (4309) Донецька область (9238)


вот пуля пролетела і ага... біла лада..
07.08.2025 20:47 Відповісти
так само потрібно зробити з путіним
07.08.2025 20:51 Відповісти
Ты еще, билят, х-ло владимир владимировичем назови.
07.08.2025 20:54 Відповісти
Красівєнько
07.08.2025 20:52 Відповісти
Ювелірно
07.08.2025 20:55 Відповісти
третий глаз открылся)))
07.08.2025 20:57 Відповісти
Почему без шапки?!
🫡🇺🇦
07.08.2025 20:58 Відповісти
Хотів прокукурікати
07.08.2025 20:59 Відповісти
З однієї сторони - плюс один, з іншої - мінус один...
07.08.2025 20:59 Відповісти
Саме той випадок, коли пуля не дура !
07.08.2025 21:06 Відповісти
Як гарно, аж настрій піднявся.
07.08.2025 21:07 Відповісти
 
 