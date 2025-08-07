РУС
Воины 57 ОМПБр успешно атаковали вражеские укрытия и оккупантов в зданиях на Волчанском направлении. ВИДЕО

Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко ликвидировали российских захватчиков и атаковали дронами-камикадзе их тайники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграмм-канале ОСУВ "Хортица".

армия РФ (20232) ликвидация (3922) 57 отдельная мотопехотная бригада (107)


