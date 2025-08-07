Воины 57 ОМПБр успешно атаковали вражеские укрытия и оккупантов в зданиях на Волчанском направлении. ВИДЕО
Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко ликвидировали российских захватчиков и атаковали дронами-камикадзе их тайники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграмм-канале ОСУВ "Хортица".
