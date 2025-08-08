УКР
Українські захисники атакували вороже укриття, всередині якого висів російський триколор. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" атакували ворожі укриття, знищивши низку схованок окупантів, в одній з яких росіяни вивісили російський прапор.

Про це розповіли на сторінці батальйону "Signum", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щурів" щось не видно...
08.08.2025 19:02 Відповісти
Слава ВСУ !!!
08.08.2025 19:27 Відповісти
От молодці! Кацапи по лікарнях та по дитсадках , а потужні по засцяному прапору! Перемога, орки капітулюють!
08.08.2025 19:28 Відповісти
там тобі добре під кадирівцем, пляшку тільки поміняй
09.08.2025 14:14 Відповісти
Видно що кацапи таки вірують-в те що якщо повісти "птаха мертвого" то інша пташка не прилетить)))
28 секунда.
08.08.2025 19:32 Відповісти
Подохли московіти на теренах Вільної України, як і хотіли, тютіна з *******!?!?
08.08.2025 20:35 Відповісти
27 секунда в бліндажі прапор України! це як?
08.08.2025 23:36 Відповісти
не дуркуй - там аквафреш))
09.08.2025 01:52 Відповісти
 
 