Українські захисники атакували вороже укриття, всередині якого висів російський триколор. ВIДЕО
На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" атакували ворожі укриття, знищивши низку схованок окупантів, в одній з яких росіяни вивісили російський прапор.
Про це розповіли на сторінці батальйону "Signum", повідомляє Цензор.НЕТ.
