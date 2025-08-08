Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скала" ліквідували 12 російських загарбників. ВIДЕО

6 620 6
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скала" ліквідували 12 російських загарбників.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, інформує Цензор.НЕТ.
"Аеророзвідка та FPV-дрони знищують окупантів один за одним: у будинку, в сараї, під деревом і просто в полі. Деяким "щасливчикам" після зустрічі з дроном уже нічим тікати", - додали бійці.
