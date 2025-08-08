УКР
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скала" ліквідували 12 російських загарбників. ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скала" ліквідували 12 російських загарбників.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, інформує Цензор.НЕТ

"Аеророзвідка та FPV-дрони знищують окупантів один за одним: у будинку, в сараї, під деревом і просто в полі. Деяким "щасливчикам" після зустрічі з дроном уже нічим тікати", - додали бійці.

Дрони - потужна сила. Ми - уже у майбутньому. Уявляю, які технології домініватимуть за 5 або 10 років. Навряд людина воюватиме безпосередньо.
08.08.2025 20:10 Відповісти
і це погано, бо той хто веде війну має відчувати відповідальність за неї власним життям
08.08.2025 23:39 Відповісти
Дякуємо Захисників України та їх Родини!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Смерть московітам!
08.08.2025 20:22 Відповісти
Красавці! Здоров'я вам та подальших подібних успіхів!
08.08.2025 21:04 Відповісти
Ням,ням,ням...
08.08.2025 22:31 Відповісти
Гарнючий відос.
09.08.2025 00:08 Відповісти
 
 