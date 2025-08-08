РУС
Украинские защитники всего за неделю взяли в плен 32 российских захватчиков. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" всего за неделю взяли в плен 32 российских захватчиков.

Соответствующее видео было обнародовано на канале полка, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20243) плен (2675) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (5)


Ну что, любмые мои сгораждане? А где ГЕРОЯМ СЛАВА!!!??? Или ваш любимый зеледент не одобрит? Еще раз все вместе: ГЕРОЯМ СЛАВА!!! СЛАВА ЗСУ!!!
08.08.2025 22:58 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
08.08.2025 23:03 Ответить
є "право чобота".

інших варіантів в війні не існує

.
08.08.2025 23:08 Ответить
якого дідька вони в білизні ЗСУ ?

насаперед, ці потвори не гідні жодної емблеми ЗСУ
по-друге, цей орк в одязі ЗСУ може сприйматись не як військовополонений

.
08.08.2025 23:06 Ответить
 
 