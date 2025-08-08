Украинские защитники всего за неделю взяли в плен 32 российских захватчиков. ВИДЕО
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" всего за неделю взяли в плен 32 российских захватчиков.
Соответствующее видео было обнародовано на канале полка, информирует Цензор.НЕТ.
інших варіантів в війні не існує
.
насаперед, ці потвори не гідні жодної емблеми ЗСУ
по-друге, цей орк в одязі ЗСУ може сприйматись не як військовополонений
.