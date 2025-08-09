УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8803 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
209 0

Нацгвардійці з початку місяця у небі на Запорізькому напрямку знищили 36 ворожих безпілотників. ВIДЕО

Щоденно оператори безпілотних авіаційних комплексів 23-ої окремої бригади "Хортиця" Національної гвардії успішно атакують ударні і розвід-дрони росіян на Запорізькому напрямку.

Знищуючи безпілотники високо в небі, гвардійці, перш за все рятують життя бойових побратимів, які нищать окупантів на землі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тільки з початку місяця, оператори безпілотних авіаційних комплексів 23-ої бригади знищили: 33 ворожих "Молнії", 2 дрони-камікадзе, 1 розвідувальний безпілотний літальний апарат "Орлан-30".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант показує середній палець нашому дрону і за мить підриває себе гранатою. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18395) знищення (7936) Національна гвардія (1615) дрони (5252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 