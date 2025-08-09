Нацгвардійці з початку місяця у небі на Запорізькому напрямку знищили 36 ворожих безпілотників. ВIДЕО
Щоденно оператори безпілотних авіаційних комплексів 23-ої окремої бригади "Хортиця" Національної гвардії успішно атакують ударні і розвід-дрони росіян на Запорізькому напрямку.
Знищуючи безпілотники високо в небі, гвардійці, перш за все рятують життя бойових побратимів, які нищать окупантів на землі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тільки з початку місяця, оператори безпілотних авіаційних комплексів 23-ої бригади знищили: 33 ворожих "Молнії", 2 дрони-камікадзе, 1 розвідувальний безпілотний літальний апарат "Орлан-30".
