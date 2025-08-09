РУС
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка впервые уничтожили северокорейский миномет на Сумщине. ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка на Сумщине впервые уничтожили северокорейский 140-мм миномет.

Редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага. По данным самих российских источников, такие поставки - часть расширенного военного партнерства между Москвой и Пхеньяном, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинский десантник во время стрелкового боя ликвидировал двух оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

КНДР (1258) Сумская область (3560) уничтожение (7624) 225-й ОШП (6)


Немає ніяких північнокорейських мінометів, ракет й іншого озброєння та ***********. А є Китай і його залізяччя, що воює руками рашистської пітьми з Україною і усім Світом.
09.08.2025 12:23 Ответить
і із китаєм те саме що написав нижче.
У китаї ця проблемка уже декілька тисяч років.
Немає "пожрати"-немає мандату неба.
Немає мандату неба-владу вирізають.
Таке.
09.08.2025 12:33 Ответить
Просто запам*ятати.
А потім коли глистоноші попрохають просто "жратву" відповісти по суті.
09.08.2025 12:31 Ответить
Оцей міномент та Трампу в дупу, як обмін на цноту.
09.08.2025 12:36 Ответить
А Тампон розказує що він запобіг третій світовій війні. Зараз вся Азія воює проти України
09.08.2025 13:27 Ответить
 
 