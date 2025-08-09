Бойцы 225-го отдельного штурмового полка впервые уничтожили северокорейский миномет на Сумщине. ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка на Сумщине впервые уничтожили северокорейский 140-мм миномет.

Редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага. По данным самих российских источников, такие поставки - часть расширенного военного партнерства между Москвой и Пхеньяном, передает Цензор.НЕТ.

