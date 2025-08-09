1 947 6
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка впервые уничтожили северокорейский миномет на Сумщине. ВИДЕО
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка на Сумщине впервые уничтожили северокорейский 140-мм миномет.
Редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага. По данным самих российских источников, такие поставки - часть расширенного военного партнерства между Москвой и Пхеньяном, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У китаї ця проблемка уже декілька тисяч років.
Немає "пожрати"-немає мандату неба.
Немає мандату неба-владу вирізають.
Таке.
А потім коли глистоноші попрохають просто "жратву" відповісти по суті.