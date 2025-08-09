Пограничники уничтожили два укрытия и ликвидировали трех оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Дроны "Стального кордона" видят и ликвидируют угрозы со стороны противника.
Три оккупанта и два укрытия - именно столько потерь враг получил вчера на Северо-Слобожанском направлении. Работа пограничников была четкой: FPV-дроны обнаружили, прицелились и уничтожили, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль