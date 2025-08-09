РУС
1 271 12

"Птицы Мадяра" выследили оккупанта, который лежал на земле среди деревьев, и ликвидировали его ударом дрона-камикадзе. ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадяра" продолжают уничтожать российских захватчиков.

Новым видео с ликвидацией оккупанта поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.

На Покровском направлении фронта в Донецкой области дрон-камикадзе атаковал захватчика, пока тот лежал на земле среди деревьев.

армия РФ (20256) ликвидация (3928) Донецкая область (10439) 414 Птахи Мадяра (37)


+4
"Птахи Мадяра" вистежили окупанта, який лежав на землі серед дерев

Ібо нєгуй було лежати на землі серед дерев!
09.08.2025 15:39 Ответить
+3
Ух ты! Спецоружие - пулемёт для стрельбы из-за угла!
09.08.2025 15:41 Ответить
+2
Кремезну свинособаку вполювали та забаранили разом з кулеметом! Респект! Вдалого полювання!
09.08.2025 15:35 Ответить
Підтверджено! Узький став харошим
09.08.2025 15:29 Ответить
почки застудив курва однозначно...

.
09.08.2025 15:55 Ответить
Ну все правильно.
Ні здрасьє ні привіт.
розляглося тут на чужій землі.
09.08.2025 15:41 Ответить
Нехай дякує що не натравили на нього безуглу.
Та точно і забрала б усі виплати за смерть і
перед тим висосала усі соки з з тіла як паучиха.
09.08.2025 15:46 Ответить
розчепірилася рузькая курва.

хотіла контрольного дрончика по яйцях

.
09.08.2025 15:54 Ответить
Открывай Сова - медведь пришёл!
Злі у Мадяра Птахи)
09.08.2025 16:08 Ответить
і кулемет на надгробок встановити
09.08.2025 16:40 Ответить
Збирався, узькай, на зустріч з трампом???
09.08.2025 16:47 Ответить
 
 