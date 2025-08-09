"Птицы Мадяра" выследили оккупанта, который лежал на земле среди деревьев, и ликвидировали его ударом дрона-камикадзе. ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадяра" продолжают уничтожать российских захватчиков.

Новым видео с ликвидацией оккупанта поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.

На Покровском направлении фронта в Донецкой области дрон-камикадзе атаковал захватчика, пока тот лежал на земле среди деревьев.

