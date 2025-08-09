1 271 12
"Птицы Мадяра" выследили оккупанта, который лежал на земле среди деревьев, и ликвидировали его ударом дрона-камикадзе. ВИДЕО
Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадяра" продолжают уничтожать российских захватчиков.
Новым видео с ликвидацией оккупанта поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.
На Покровском направлении фронта в Донецкой области дрон-камикадзе атаковал захватчика, пока тот лежал на земле среди деревьев.
Ібо нєгуй було лежати на землі серед дерев!
.
Ні здрасьє ні привіт.
розляглося тут на чужій землі.
Та точно і забрала б усі виплати за смерть і
перед тим висосала усі соки з з тіла як паучиха.
хотіла контрольного дрончика по яйцях
.
Злі у Мадяра Птахи)