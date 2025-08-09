1 317 3
Бойцы 53 ОМБр атакуют вражеские автомобили, оборудованные средствами радиоэлектронной борьбы на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении экипаж батальона "Signum" уничтожил три единицы вражеской техники, среди которых - две машины, оборудованные средствами радиоэлектронной борьбы.
Об успешной боевой работе сообщили на странице 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в заметке, было уничтожено:
- "Буханку" с РЭБом и личным составом. Машина пыталась спрятаться под сеткой, но была поражена точно в цель.
- Пикап с кунгом.
- "Ниву", оборудованную РЭБом. Она была уничтожена с первого захода.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий09.08.2025 16:27 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
stranger stranger
показать весь комментарий09.08.2025 17:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nub Nubov #586380
показать весь комментарий09.08.2025 19:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль