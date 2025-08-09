Бойцы 53 ОМБр атакуют вражеские автомобили, оборудованные средствами радиоэлектронной борьбы на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении экипаж батальона "Signum" уничтожил три единицы вражеской техники, среди которых - две машины, оборудованные средствами радиоэлектронной борьбы.

Об успешной боевой работе сообщили на странице 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в заметке, было уничтожено:

"Буханку" с РЭБом и личным составом. Машина пыталась спрятаться под сеткой, но была поражена точно в цель.

Пикап с кунгом.

"Ниву", оборудованную РЭБом. Она была уничтожена с первого захода.

