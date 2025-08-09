3 294 10
Разбитые мотоциклы и изуродованные тела российских захватчиков валяются на поле после неудачного штурма. ВИДЕО
Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по так называемым "особо малым штурмовым группам" ВС РФ, которые противник использовал на Южном направлении фронта.
Российские военные пытались прорваться на позиции украинских подразделений, используя мотоциклы для быстрого маневра и приближения к линии соприкосновения. Однако эта тактика завершилась провалом - точный огонь наших защитников уничтожил технику вместе с ее экипажами.
На месте боя остались разбитые и изуродованные мотоциклы, информирует Цензор.НЕТ.
тисяча баксів китайський моцик,
ще пару сотень снаряга.
фарш - безкоштовний...
.
Тому у липні росія має рекордний дефіцит бюджету за всю свою історію - 30% !, а до кінця року з такими темпами закінчиться їх суверенний фонд...
Ось чому так зараз метушиться тупін.