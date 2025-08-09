РУС
3 294 10

Разбитые мотоциклы и изуродованные тела российских захватчиков валяются на поле после неудачного штурма. ВИДЕО

Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по так называемым "особо малым штурмовым группам" ВС РФ, которые противник использовал на Южном направлении фронта.

Российские военные пытались прорваться на позиции украинских подразделений, используя мотоциклы для быстрого маневра и приближения к линии соприкосновения. Однако эта тактика завершилась провалом - точный огонь наших защитников уничтожил технику вместе с ее экипажами.

На месте боя остались разбитые и изуродованные мотоциклы, информирует Цензор.НЕТ.

Топ комментарии
+6
Музика з "Маски-шоу"
09.08.2025 16:34 Ответить
А натюрморт з : "Жизні глисттів " ....
09.08.2025 16:59 Ответить
Не туди заїхали - вітер з *******
09.08.2025 16:35 Ответить
А куди свинособачі кадаври ділись? Вже закопали в канаві?
09.08.2025 16:35 Ответить
майже всі штурми-невдалі
09.08.2025 16:42 Ответить
Ціна питання:

тисяча баксів китайський моцик,
ще пару сотень снаряга.
фарш - безкоштовний...

.
09.08.2025 17:20 Ответить
Це оцим пєдікам на мопєдіках ми повинні здатись та віддати території?
09.08.2025 18:21 Ответить
Не "понівечені", а "значно покращені" тіла 😁
09.08.2025 18:31 Ответить
Кожен кацапський труп - це додаткова дірка в російському бюджеті у розмірі близько 86 тис. доларів.
Тому у липні росія має рекордний дефіцит бюджету за всю свою історію - 30% !, а до кінця року з такими темпами закінчиться їх суверенний фонд...
Ось чому так зараз метушиться тупін.
09.08.2025 18:49 Ответить
 
 