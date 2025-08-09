Разбитые мотоциклы и изуродованные тела российских захватчиков валяются на поле после неудачного штурма. ВИДЕО

Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по так называемым "особо малым штурмовым группам" ВС РФ, которые противник использовал на Южном направлении фронта.

Российские военные пытались прорваться на позиции украинских подразделений, используя мотоциклы для быстрого маневра и приближения к линии соприкосновения. Однако эта тактика завершилась провалом - точный огонь наших защитников уничтожил технику вместе с ее экипажами.

На месте боя остались разбитые и изуродованные мотоциклы, информирует Цензор.НЕТ.

