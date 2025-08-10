2 220 4
Укрытие с российскими захватчиками разлетается на куски после атаки наших десантников. ВИДЕО
Пилоты роты ударных БПЛА "Фахівці" 82-й десантно-штурмовой Буковинской бригады смогли одним ударом уничтожить тайник штурмовой группы россиян.
Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
Аэроразведчики выследили блиндаж россиян, а затем прицельно сбросили на него противотанковую мину.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні!!