РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7830 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 220 4

Укрытие с российскими захватчиками разлетается на куски после атаки наших десантников. ВИДЕО

Пилоты роты ударных БПЛА "Фахівці" 82-й десантно-штурмовой Буковинской бригады смогли одним ударом уничтожить тайник штурмовой группы россиян.

Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

Аэроразведчики выследили блиндаж россиян, а затем прицельно сбросили на него противотанковую мину.

Смотрите также: Бойцы 53 ОМБр атакуют вражеские автомобили, оборудованные средствами радиоэлектронной борьбы на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20256) ликвидация (3935) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (64)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дрон подарував родичам по білому ВАЗу
показать весь комментарий
10.08.2025 10:08 Ответить
і тока абосраниє лапті і парткі взмилі в неба...
показать весь комментарий
10.08.2025 10:16 Ответить
Чекали орки, на тютіну з ****** у гості, аж воно, Українці, зайшли з «привітанням» до окупантів!! Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
10.08.2025 11:18 Ответить
Під кацапську музику, просто краса!!! Чітко спрацьовано.
показать весь комментарий
10.08.2025 11:28 Ответить
 
 