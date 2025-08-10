1 223 2
Морские пехотинцы атаковали вражескую пехоту, укрытия, артиллерию, дроны и взлетно-посадочные площадки. ВИДЕО
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на Покровском направлении уничтожают вражескую пехоту, тайники оккупантов, артиллерию. Кроме того воины успешно атакуют российские беспилотники, а также обнаруживают и уничтожают взлетно-посадочные площадки площадки врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Дніпро".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
отож ваше місце в пеклі 😕