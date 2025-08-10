Морские пехотинцы атаковали вражескую пехоту, укрытия, артиллерию, дроны и взлетно-посадочные площадки. ВИДЕО

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на Покровском направлении уничтожают вражескую пехоту, тайники оккупантов, артиллерию. Кроме того воины успешно атакуют российские беспилотники, а также обнаруживают и уничтожают взлетно-посадочные площадки площадки врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Дніпро".

