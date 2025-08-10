УКР
412 1

Прикордонники атакували три ворожі автівки під Вовчанськом на Харківщині. ВIДЕО

Під Вовчанськом дрони на оптоволокні прикордонної бригади "Гарт" атакували три ворожі автівки.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дрон на оптоволокні з уламковим боєприпасом нищить російську "буханку", з якої вискакують росіяни. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18417) Держприкордонслужба ДПСУ (6310) знищення (7954) Вовчанськ (458) Харківська область (1445) Чугуївський район (199)


москалякам це мабуть сподобалось..?😂😂😂🤣🤣🤣
10.08.2025 17:56 Відповісти
 
 