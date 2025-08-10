Прикордонники атакували три ворожі автівки під Вовчанськом на Харківщині. ВIДЕО
Під Вовчанськом дрони на оптоволокні прикордонної бригади "Гарт" атакували три ворожі автівки.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
