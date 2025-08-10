РУС
Вследствие уничтожения российской РСЗО "БМ-21 Град" в небо поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "БМ-21 Град".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Воины 3 ОШБр уничтожили танк, САУ россиян, а также повредили грузовики и легковые авто на Харьковщине. ВИДЕО

армия РФ (20265) уничтожение (7641) 93 отдельная механизированная бригада (305) РСЗО (213)


Головне, що люди не постраждали!
10.08.2025 17:12 Ответить
Ну так там їх і не було, тільки кацапи були...
10.08.2025 17:35 Ответить
все як ми любимо! 👍
10.08.2025 17:30 Ответить
Радіус детонації🔥 приголомшливий..😱
10.08.2025 17:51 Ответить
Гарно! Але є і позитив для кацапів- не змерзнуть! 😁
10.08.2025 17:51 Ответить
слава пілоту дрона, що вся та кацапнява срань не прилeтіла по українських містах.
Бог тільки знає скільки життів він зберіг.
10.08.2025 18:06 Ответить
І що воно так бумкнуло? Новітні ********** чи паливо?
10.08.2025 18:49 Ответить
 
 