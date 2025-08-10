3 225 7
Вследствие уничтожения российской РСЗО "БМ-21 Град" в небо поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "БМ-21 Град".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Бог тільки знає скільки життів він зберіг.