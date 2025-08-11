2 453 8
Окупант у нетверезому стані блукає полем на Сумщині, коли за мить його ліквідували наші бійці. ВIДЕО
Окупант без озброєння, спорядження та броні був помічений операторами БПЛА 225-го окремого штурмового полку на Сумщині. Його наші бійці ліквідували.
Кадри бойової роботи опублікував 225 ОШП у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
