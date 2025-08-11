УКР
Окупант у нетверезому стані блукає полем на Сумщині, коли за мить його ліквідували наші бійці. ВIДЕО

Окупант без озброєння, спорядження та броні був помічений операторами БПЛА 225-го окремого штурмового полку на Сумщині. Його наші бійці ліквідували.

Кадри бойової роботи опублікував 225 ОШП у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

армія рф (18423) ліквідація (4332) 225-й окремий штурмовий полк (6)


Він не п'яний він завжди такий.
11.08.2025 17:42 Відповісти
Міг бути обдовбаним або контужений.
11.08.2025 17:52 Відповісти
Ліквідація під наркозом.
11.08.2025 17:46 Відповісти
гуманісти наші хлопці... тепер ця паскуда не буде страждати похміллям....
11.08.2025 18:09 Відповісти
Огуєнний спосіб позбутися бодуна!
11.08.2025 18:18 Відповісти
Може їм треба з дронів спирт скидати на ЛБЗ?
11.08.2025 18:28 Відповісти
Кажуть,що п'яного бог береже-правду кажуть...
11.08.2025 18:39 Відповісти
В коментарях ніякого співчуття до п'яного. А радянська міліція таких збирала і,оминаючи ям, везла до витверезника. Щасливі часи були!😀
11.08.2025 18:44 Відповісти
 
 