Бійці 5 ОШБр знищили танк в укритті, транспорт під час руху та бліндажі на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Щодня бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади нищать техніку й живу силу окупантів. На Краматорському напрямку українські захисники знищили танк в укритті, транспорт під час руху та ворожі бліндажі й укриття.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

