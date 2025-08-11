Бійці 5 ОШБр знищили танк в укритті, транспорт під час руху та бліндажі на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Щодня бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади нищать техніку й живу силу окупантів. На Краматорському напрямку українські захисники знищили танк в укритті, транспорт під час руху та ворожі бліндажі й укриття.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
