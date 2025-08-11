УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11533 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 227 1

Воїни 53 ОМБр атакували КАМАЗ, що віз колоди для укриттів, "буханку" і "Ниву" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку дронарі підрозділу SIGNUM зі складу 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха стають на заваді постачання росіян.

Кадри бойової роботи опублікували на телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Першою ціллю став КАМАЗ, що віз колоди для укриттів. Почувши дрон, екіпаж вирішив втекти — один за паркан, інший — у магазин. Ну а дрон влетів просто в кабіну. Далі безпілотник атакував "буханку" і "Ниву".

Дивіться: Бійці 5 ОШБр знищили танк в укритті, транспорт під час руху та бліндажі на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18423) знищення (7959) 53 окрема механізована бригада (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шустріє свінасабачькі,успівають утікать..
показати весь коментар
11.08.2025 20:42 Відповісти
 
 