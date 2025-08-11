Воїни 53 ОМБр атакували КАМАЗ, що віз колоди для укриттів, "буханку" і "Ниву" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку дронарі підрозділу SIGNUM зі складу 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха стають на заваді постачання росіян.

Кадри бойової роботи опублікували на телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Першою ціллю став КАМАЗ, що віз колоди для укриттів. Почувши дрон, екіпаж вирішив втекти — один за паркан, інший — у магазин. Ну а дрон влетів просто в кабіну. Далі безпілотник атакував "буханку" і "Ниву".

