Нацгвардійці "Хартії" знищили автотехніку, гармату, укриття, а також ліквідували особовий склад ворога. ВIДЕО

Бійці 13-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" знищили автотехніку, гармату, укриття, а також ліквідували особовий склад противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських захисників опублікований у соцмережі.

Дивіться: Тіло російського загарбника горить після атаки "Птахів Мадяра". ВIДЕО

