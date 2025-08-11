Нацгвардійці "Хартії" знищили автотехніку, гармату, укриття, а також ліквідували особовий склад ворога. ВIДЕО
Бійці 13-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" знищили автотехніку, гармату, укриття, а також ліквідували особовий склад противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських захисників опублікований у соцмережі.
