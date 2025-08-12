УКР
Прикордонники уразили ворожі РЕБ, 2 точки запуску БпЛА, САУ "Гвоздика", а також ліквідували 5 росіян. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Гарт" дронами уразили ворожі РЕБ, дві точки запуску БпЛА, САУ "Гвоздика", а також ліквідували п’ятьох окупантів.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Нацгвардійці "Хартії" знищили автотехніку, гармату, укриття, а також ліквідували особовий склад ворога. ВIДЕО

армія рф (18435) Держприкордонслужба ДПСУ (6316) знищення (7967) САУ (238)


