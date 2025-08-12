УКР
Сили оборони атакували ворожі вантажівки, мотоцикли, гармату та ліквідували близько 10 окупантів. ВIДЕО

На Харківщині прикордонники підрозділу "Фенікс" успішно атакували ворожі вантажівки, мотоцикли, гармату та ліквідували близько 10 російських загарбників.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники уразили ворожі РЕБ, 2 точки запуску БпЛА, САУ "Гвоздика", а також ліквідували 5 росіян. ВIДЕО

