Сили оборони атакували ворожі вантажівки, мотоцикли, гармату та ліквідували близько 10 окупантів. ВIДЕО
На Харківщині прикордонники підрозділу "Фенікс" успішно атакували ворожі вантажівки, мотоцикли, гармату та ліквідували близько 10 російських загарбників.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль