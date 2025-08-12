УКР
Українські захисники уразили російського мотоцикліста, пікап з кулеметом, вантажівку і міномет. ВIДЕО

Оператори Батальйону безпілотних систем Sons of Khors 128-ої бригади уразили низку складних цілей, зокрема штурмовика-мотоцикліста вночі та пікап з кулеметом на ходу.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також були виявлені замасковані в кущах міномет, мікроавтобус та вантажівка, які наші захисники також знищили.

армія рф (18435) ліквідація (4339) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (155)


О! Теперка рузьге точно не пройдуть!
12.08.2025 18:25 Відповісти
і тут всьо пропало
12.08.2025 18:38 Відповісти
Кацапи , здохнете всі на украінській землі 😣
12.08.2025 18:32 Відповісти
Нєхєр лізти.
12.08.2025 18:56 Відповісти
 
 