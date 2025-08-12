Українські захисники уразили російського мотоцикліста, пікап з кулеметом, вантажівку і міномет. ВIДЕО
Оператори Батальйону безпілотних систем Sons of Khors 128-ої бригади уразили низку складних цілей, зокрема штурмовика-мотоцикліста вночі та пікап з кулеметом на ходу.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Також були виявлені замасковані в кущах міномет, мікроавтобус та вантажівка, які наші захисники також знищили.
