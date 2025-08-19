1 024 1
Ураження рідкісного ворожого комплексу автоматизації ППО 9С932-1 "Барнаул-Т" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів із 128-ої ОГШБр уразили рідкісний ворожий комплекс автоматизації ППО 9С932-1 "Барнаул-Т" на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. Вартість такого комплексу коливається від $3-6 мільйонів.
"Ураження рідкісного комплексу засобів автоматизації ППО 9С932-1 "Барнаул-Т" від бійців батальйону "Sons of Khors" з 128-ої ОГШБр на Запорізькому напрямку. Це перший випадок саме ураження даного комплексу. До цього декілька машин зі складу комплексу хлопці затрофеїли на Київщині та Харківщині у 2022-му році", - йдеться у коментарі до відео.
