ПВО работает по вражеским БПЛА на Киевщине и в Киеве
Вечером 20 августа силы ПВО работают по вражеским беспилотникам на Киевщине и в столице.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КОВА.
"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - призывают в ОВА.
О работе ПВО в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко.
