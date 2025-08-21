РУС
ПВО работает по вражеским БПЛА на Киевщине и в Киеве

Вечером 20 августа силы ПВО работают по вражеским беспилотникам на Киевщине и в столице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КОВА.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - призывают в ОВА.

О работе ПВО в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко.

Читайте: РФ атаковала баллистикой и БпЛА: обезврежены 1 из 2 ракет "Искандер-М" и 62 из 93 "шахедов". ИНФОГРАФИКА

беспилотник (4119) Киев (26002) Киевская область (4293) ПВО (3031) Шахед (1393) война в Украине (5744)
Казиться ******, як і ригоАНАЛЬНІ гниди, перед своїм кінцем!
21.08.2025 00:48 Ответить
 
 