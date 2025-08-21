ПВО работает по вражеским БПЛА на Киевщине и в Киеве

Вечером 20 августа силы ПВО работают по вражеским беспилотникам на Киевщине и в столице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КОВА.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - призывают в ОВА.

О работе ПВО в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко.

