Зеленський про нічну атаку РФ: Чекаємо на реакцію Китаю та Угорщини. Час для нових санкцій. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував масований удар військ РФ по Україні.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким.
Люди досі можуть бути під завалами. Десятки поранених. Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що Україна очікує на реакцію Китаю.
"Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції.
І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна памʼять усім жертвам Росії!" - підсумував президент.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Вже дуже давно Аркадій Бабченко винайшов всесвітній закон про те, що всі рожеві окуляри завжди б'ються склом всередину. В нашому випадку також б'ються склом всередину і зелені і смарагдові окуляри.
Зараз весь інфопростір України забитий радісними галасами про ракету «Фламінго». А фламінгі, як всім давно відомо, всі рожеві, як і окуляри.
Я зовсім не проти ракет, особливо далекобійних. Але я проти слів, я проти пустопорожньої брехні. Я виключно за справи. І вірити шмигалю Йермака - себе не поважати.
Нам кожного року впарюють про якісь ракети, реактивні дрони та інші вундерваффе. А от я не хочу знати ні назв ні характеристик тих ракет. Я хочу читати про їх роботу і бачити відео палаючої московії.
Наприкінці минулого року великий Зе, постукуючи сталевими шарами, поважно казав, що в 2025 році Україна виробить 3000 ракет. Тобто на сьогодні має бути вже 2000 ракет. Може вони десь і є, вироблені потужними менеджерами в глибоких бункерах. Але поки ми бачимо бойову роботу дронами, а не ракетами.
В серпні 2024 року було пафосне повідомлення зе-помийок про успішне бойове випробовування дрону-ракети «Паляниця» дальністю 700 км, з БЧ від 100 кг. І ніде більше немає ніякої інформації, що Паляниця прийнята на озброєння і б'є ворога.
Потім ми багато чули про ракету-дрон «Пекло». Вікі пише, що ця ракета-дрон прийнята на озброєння ЗСУ у 2024 році, перша партія була урочисто передана ЗСУ самим-самим-самим великим в грудні 2024. Також Вікі пише про успішне бойове використання в різних локаціях. Дай Боже. Але я не бачив жодного відео використання Пекла. Хоча швидкість її до 700 км/год, і ми маємо тисячі відео москальських ракет, які летять на більших швидкостях.
В грудні 2024 року той же самий брехун зе солодко проспівав нам про нову українську ракету «Рута», яка проходить бойові випробування, і з 2025 року буде постачатись у ЗСУ. І далі повна тиша.
А ще є ракета «Трембіта», яка, за Вікі, ще у 2023 році прийнята на озброєння. І ніде немає ніякої інформації про бойове використання.
Також у серпні 2024 року були солодкі речі про успішне випробовування балістичної ракети, аналогу «Грім2». А в червні 2025 року було повідомлення про бойове застосування аналогу «Грім2» на дальність 300 км з масою БЧ 500 кг, що дуже і дуже схоже на ракету ATACMS.
І от тепер у нас «Фламінго». Тільки дальність вже 3000 км і БЧ 1000 кг.
Тобто маємо вже купу різних ракет - Грім, Паляниця, Пекло, Рута, Трембіта, Фламінго. Тільки московія щось не дуже сильно палає. Чому ми не бачимо масованих повітряних ударів по московії, коли одночасно летять по 200-300 ракет? Якщо взяти ще Нептун, потім Довгий Нептун, потім РСЗО Вільха, то виходить, що Україна сама виробляє 9 типів ракет з дальністю від 100 км (Вільха) до 3000 км (Фламінго).
А може московія не палає тому, що всі ці ракети працюють на лінії фронту, на оперативній глибині до 120 км? Випалюють командні пункти, ЖД станції та логістику орків? І знову не сходиться. Тому що ми бачимо ураження логістики Хаймарсами та звичайними ФПВ дронами. А командні пункти б'ють західними керованими авіаційними бомбами. А по всіх НПЗ, заводам і нафтопроводам б'ють все ті ж добрі старі тихохідні дрони.
Я повністю вірю, що українські інженери в змозі якісно і швидко створити ракету. Особливо зараз, коли є доступ до всіх західних оборонних технологій. Я вже писав, як США, Британія і ЄС фінансували і просували створення далекобійних дронів нашими приватними компаніями. Дуже вірогідно, що було профінансована і розробка ракет.
Різниця між дроном і крилатою ракетою дуже суттєва. І в вартості виробництва і в складності. І коли ракета вже створена, її треба ставити на потік, на конвейр. Якщо далекобійний дрон коштує 55000-150000 доларів, то вартість ракети починається з 500000 доларів. Виробництво дронів можуть фінансувати великі приватні інвестори. Я писав, що давно циркулює інформація, що виробництво деяких далекобійних дронів фінансує Порох.
А от фінансування крилатих ракет це зовсім інші гроші. Тут треба бюджетне, державне фінансування. А у нас, як давно вже відомо, бюджет не для ракет і не для мін. У нас бюджет для слуг. Самим не вистачає. Тому я обгрунтовано припускаю: гроші на виробництво всіх цих ракет, які я перерахував вище, просто не виділяють з бюджету. Тому ми і не чуємо про масові повітряні атаки на маскву і санкт-лєнінабад.
До речі, про РСЗО «Вільха». Прийнята на озброєння у 2018 році. До середини 2019 року, поки зелені ушльопки не поховали оборонну програму, і не спрямували всі гроші з оборонки на асфальт, було вироблено кілька сотень цих ракет. І на київському напрямку, у лютому-березні 2022, ці ракети зіграли дуже сильно. Але вони закінчились, а виробляти наступні було вже нікому і ні з чого.
Про ракету «Нептун» - аналогічно. Програму закрили, встигли виробити всього 3 ракети і то завдяки Залужному і Рєзнікову (да, саме Рєзніков з Залужним штовхали це), 2 з них послали на йух крейсер масква, одна невідомо що, і все. А де інші? Все ж працювало. Були виробничі потужності, персонал, пускові установки, навчений особовий склад. Спитайте Йермака.
А навіщо тоді великому зе і іншим шмигалям постійно розказувати лохам українським про все нові і нові ракети? В чому сенс мілітарі-вистав урядового кварталу? А ось в чому.
Технологія єдиного марахвєту. Всьо харашо, прєкрасная маркіза. От у нас з'явилась нова чудова ракета, і ми вже завтра переможемо московію. Не треба йти захищати батьківщину, не треба готуватись до тривалої війни, не треба створювати і тренувати тероборону. У нас все гаразд, зараз Фламінго всіх вб'є а Європа дасть грошей. А раніше Паляниця мала всіх вбити. А потім Пекло. Але щось пішло не так.
Україна втрачає людей. Україна втрачає території. І все це тому, що ні президент, ні кабмін, ні рада не виконують своїх обов'язків. А їх обов'язки прості і зрозумілі - захист держави від ворога шляхом всеосяжного оснащення ЗСУ всім необхідним, від мобілізованих громадян до ракет. Але маємо те, що маємо.
Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=3799
Китай почав "прогрів" півтора мільярда рабів, що Україна не має своїх законних кордонів! Зєля, де реакція?
А моторчики для дронів, до речі, Україна вже виробляє самостійно?
Зайдіть на гілочку місцевого шкрябуна Костянтин Ільченко, і запитайте. Може, відповість, якщо не забанить. Бачите - там вже один хрестик в щойному висері "З таким Урядом ми не переможемо." є... Не ******* такі, щоб їм нагадували...
СКІЛЬКИ МОЖНА ТЕРПІТИ ТАКОГО НІКЧЕМУ???