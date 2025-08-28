РУС
Зеленский о ночной атаке РФ: Ждем реакции Китая и Венгрии. Время для новых санкций

Массированный обстрел 28 августа 2025 года. Что сказал Зеленский?

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар войск РФ по Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара. Очередной массированный удар против наших городов и громад. Опять убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким.

Люди до сих пор могут быть под завалами. Десятки раненых. Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина", - отметил он.

Читайте: Россияне ударили по железной дороге в Винницкой области: поврежден поезд Интерсити, поезда курсируют с опозданиями (обновлено)

Зеленский отметил, что Украина ожидает реакции Китая.

"Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакцию каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции.

И уже точно время новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Вечная память всем жертвам России!" - подытожил президент.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Читайте: Атака РФ по Киеву: на локациях одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (21741) Киев (26022) обстрел (29195) Воздушные атаки на Киев (859)
Топ комментарии
+25
ДЕ ФЛАМІНГО КЛОУН? ДЕ Дрони Пекло? ДЕ ВСЕ? Про..балі?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:19 Ответить
+16
Янелох, кто тебе запрещает бить по мааацкве аналогично? Дерьмак или само }{уйло?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:18 Ответить
+16
Те що зеленський кретин було видно за кілометр ще до виборів. Не знаю, що потрібно мати в голові, що проголосувати за ОЦЕ. Тих, хто досі ОЦЕ підтримує, взагалі не вважаю людьми. Це якась тупикова мутація без інстинкту самозбереження, без критичного мислення. Скотний двір, по Оруелу.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:35 Ответить
Коментатор хреновий
показать весь комментарий
28.08.2025 08:14 Ответить
Хочу спитати: де дрони перехоплювачі????
Де вони? Де?
Он зроярі кажуть їх до фіга, що аж торгувати мріють, аж дупи рвуть на британський прапор. А в ЗСУ їх немає.
Бо рашисти дронами навіть слоцю нищать безкарно, прооітаючі БЕЗПЕРЕШКОДНО як птахи цілими стаями Сотні кілометрів, навіть непугані.
Стернеко збирає, Притула збирає, Лаченков теж допомогає щбирати на дрони бригадам, юнайтед 24 збирає, і все це шалені кошти на оті перехоплювачі.
Я хочу знати відповідь де оце море дронів, якщо РАШИСТАМ ТАК ЛЕГКО НИЩИТИ ЛЮДЕЙ В ТИЛОВИХ МІСТАХ?????
показать весь комментарий
28.08.2025 08:57 Ответить
Тільки на папері ці дрони.
Як приклад, зараз втрачено всі позиції у Серебрянському лісі.
Але як пишуть військові, ці позиції були тільки у доповідях Верховному, в реальності їх не було!
Тому кацапи так легко собі пройшли і захопили зараз весь Серебрянський ліс за пару днів.
Хоча раніше боротьба там тривала роками, бо ще були реальні позиції.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:12 Ответить
а это ссцыкло зеленский - все еще"ЧЕКАЄ" - ты гавнокомандующий -делай что-нибудь а не чекай - тварь позорная..
показать весь комментарий
28.08.2025 09:10 Ответить
Ну зато #хочпоржалі у 2019
показать весь комментарий
28.08.2025 08:16 Ответить
Те що зеленський кретин було видно за кілометр ще до виборів. Не знаю, що потрібно мати в голові, що проголосувати за ОЦЕ. Тих, хто досі ОЦЕ підтримує, взагалі не вважаю людьми. Це якась тупикова мутація без інстинкту самозбереження, без критичного мислення. Скотний двір, по Оруелу.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:35 Ответить
он не кретин он на много хуже - он палач Украины и украинского народа вместе со своей шоблой ермаков Мідічей и татарових
показать весь комментарий
28.08.2025 09:12 Ответить
І водночас кретин.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:42 Ответить
Мутація це коли людина сидить в штатах і поливає мразь брудом Президента і країну.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:44 Ответить
Янелох, кто тебе запрещает бить по мааацкве аналогично? Дерьмак или само }{уйло?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:18 Ответить
А якщо по кацапським нафтобазам не бити, вони також по нам бити перестануть і стануть "харошимі",хто по ним бив до 24.02.2022 ?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:31 Ответить
Ім пох...єр
показать весь комментарий
28.08.2025 08:38 Ответить
Актёришка он плохой. Максимум на жертву аборта потянет.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:32 Ответить
для бидла сойдьот.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:50 Ответить
Не сплять спічрайтери, вже і текст приготували, оперативненько
показать весь комментарий
28.08.2025 08:19 Ответить
ДЕ ФЛАМІНГО КЛОУН? ДЕ Дрони Пекло? ДЕ ВСЕ? Про..балі?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:19 Ответить
Гроші пішли на пенсії та зарплати чиновникам, а до цього їх роздерибанили.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:26 Ответить
Не так. Пішли на утримання зеленої ОПи й ВР
показать весь комментарий
28.08.2025 08:38 Ответить
Доброго ранку! Фламінго, Пекло, Паляниця та Довгий Нептун атакували цієї ночі два великих НПЗ. Вони добряче горять. Ви мабуть газет не читаєте зранку?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:01 Ответить
сколько погибших на нпз? сколько разрушеных жилых домов у кацапов? ах да - и что бензин на фронте у кацапов уже нет?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:14 Ответить
Ця цинічна зелена падаль не хоче у відповідь бити по москві чи хоча б по обласних центрах.
І тому весь час тільки "співчуває" по загиблих цивільних.
Але з іншої сторони він сам особисто заохочує кацапів бити по цивільним.
Бо через його небажання бити у відповідь , кацапи вважають себе безкарними.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:20 Ответить
Падаль то цинічна ..а як можна назвати 73% що його обрали ЗНАЮЧИ ЩО ВОНО ЦИНІЧНА ПАДАЛЬ !
показать весь комментарий
28.08.2025 08:26 Ответить
Заспокойтесь, не було 73%. Не підтримуйте гундосу маніпуляцію.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:39 Ответить
Маруся ..йди звідси...
показать весь комментарий
28.08.2025 08:49 Ответить
То йди Андрєй.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:58 Ответить
Ось твої переговори з варварами ,і загравання трампа з світовим терористом ,рашиську погань треба тільки знищувати і насамперед злочинця путіна.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:20 Ответить
Можно подумать, что если бы не бомбили НПЗ то московиты бы не запускали каждый день шахеды и ракеты!? Сегодня вечером нелох так же достойно ответит! Расскажет за новые разработки и необходимое финансирование! Все эти фламинги и длинные нептуны для иностранных гостей и электората!
показать весь комментарий
28.08.2025 08:26 Ответить
За останні 350 років ця війна є 24 війною росії проти України.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:30 Ответить
Закликаєш до капітуляції?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:31 Ответить
Ця вся біда завдяки цьому обкуреному мудаку.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:26 Ответить
Ні
На його виборцях !
показать весь комментарий
28.08.2025 08:27 Ответить
Та на яких виборцях! Це все спецоперація плешивого. І вибори й війна - це все один ланцюг.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:41 Ответить
Жахлива ніч.Щоразу обстріли стають масшабнішими, жорстокішими та цинічнишими. Навщо кабмін відібрав у Києва 8 млрд гривень, які йшли на допомогу військовим? А ці бариги міндічі та чернишови, які обкрадають Армію та народ?Може й для них треба відосик записати? Царство небесне безневинним!
показать весь комментарий
28.08.2025 08:27 Ответить
Відібрали зелені за наказом кремля, бо Кличко ППО закуповував...якщо ці тварюки ще Кличка приберуть - нам амба..
показать весь комментарий
28.08.2025 08:43 Ответить
А що побажати виборцям зеленського ?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:39 Ответить
да , зараз всі73% , за " Зе слуг" не голосували …Вжє "неначасі" , не модно , на 7- рік мародерства, тотальної брехні і зради глаза розули
показать весь комментарий
28.08.2025 08:50 Ответить
Та ладна))) в мене купа акків в бані)))
показать весь комментарий
28.08.2025 09:10 Ответить
Пішла отвєточка, балаболістичними та гіпергубошльопними ракетами.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:39 Ответить
То ви мабудь цю ніч пережили або не в Україні, або в бункері.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:45 Ответить
У цієї трагедії 2 складові :
-Звісно Йухло
- Виборці 73 % що своїми руками запустили цей кошмар до України..

Їх попереджали

думай ТЕ !!!
показать весь комментарий
28.08.2025 08:47 Ответить
Вчіть математику й статистику. Оце обрало 40-43 відсотки населення. А не пафосні 73%.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:00 Ответить
Зеленський, дістань з кишень свого поплічника Міндича та інших друзів - корупціонерів мільйони доларів, вкрадених з бюджету, запусти реальне виробництво української балістики та рознеси маськву, кремль, інші кацапські міста та всі 100% НПЗ ворога. Сцикотно? Тоді випускай з малюківських камер працівників. НАБУ - вони зроблять.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:52 Ответить
Брехня це і є єдина правда цих потвор.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:59 Ответить
В НАБУ ще 722 співробітника. Вам не здається, що цього з головою.аби всіх міндічів резників і чернишових дістати?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:00 Ответить
На День Незалежності цей сценічний образ обіцяв дуже хороші новини з Донбасу і неприємності для свинособак. Щось було чи ця голограма, як завжди збрехала?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:53 Ответить
Від них дочекаєшся, як на Петрівку мерзлого.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:55 Ответить
Чекаюн пейсатый
показать весь комментарий
28.08.2025 09:01 Ответить
Реакцієй буде: "дуже сумно", а потім: "самі винуваті" і т.д. Очікувати від ліцемірів людяності не варто. Хочеться запитати:"Пане президенте, а де ті ракети, які нам в мультиках показували?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:12 Ответить
..може вже пора гатити кожен день Мацкву?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:22 Ответить
Ждун е ..ный.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:24 Ответить
В нас можновладців війна ніяк не затронула. Дітей вивезли, або забронювали, гроші на укриттях і відновленні, тротуарах заробляють. Європейські чиновники заздрять нашим, по рівню зарплат і пенсій і не можуть зрозуміти. Вони дають гроші нам, а зарплати і пенсії в них нижче чим в наших прокурорів і суддів. Не буду говорити за корупцію і несправедливу мобілізацію. Гундосий нульовий керівник. З ним нам війну не виграти.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:27 Ответить
завтра вже буде чекав реакцію Рамафоси.та керівників Оману з білоруським бульбенфюрером...
показать весь комментарий
28.08.2025 09:35 Ответить
То де там ті Фламінго, Довгі Нептуни та решта? Може не треба чекати, а ******* у відповідь?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:51 Ответить
зеленський - вбивця.ці ракети летять з його згоди.згоди не давати відсіч,відповідь,вже 4 роки все гірше й гірше.а ми теж мовчимо - і є співучастниками злочину.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:53 Ответить
 
 