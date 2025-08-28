Зеленский о ночной атаке РФ: Ждем реакции Китая и Венгрии. Время для новых санкций
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар войск РФ по Украине.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара. Очередной массированный удар против наших городов и громад. Опять убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким.
Люди до сих пор могут быть под завалами. Десятки раненых. Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина", - отметил он.
Зеленский отметил, что Украина ожидает реакции Китая.
"Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакцию каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции.
И уже точно время новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Вечная память всем жертвам России!" - подытожил президент.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Де вони? Де?
Он зроярі кажуть їх до фіга, що аж торгувати мріють, аж дупи рвуть на британський прапор. А в ЗСУ їх немає.
Бо рашисти дронами навіть слоцю нищать безкарно, прооітаючі БЕЗПЕРЕШКОДНО як птахи цілими стаями Сотні кілометрів, навіть непугані.
Стернеко збирає, Притула збирає, Лаченков теж допомогає щбирати на дрони бригадам, юнайтед 24 збирає, і все це шалені кошти на оті перехоплювачі.
Я хочу знати відповідь де оце море дронів, якщо РАШИСТАМ ТАК ЛЕГКО НИЩИТИ ЛЮДЕЙ В ТИЛОВИХ МІСТАХ?????
Як приклад, зараз втрачено всі позиції у Серебрянському лісі.
Але як пишуть військові, ці позиції були тільки у доповідях Верховному, в реальності їх не було!
Тому кацапи так легко собі пройшли і захопили зараз весь Серебрянський ліс за пару днів.
Хоча раніше боротьба там тривала роками, бо ще були реальні позиції.
І тому весь час тільки "співчуває" по загиблих цивільних.
Але з іншої сторони він сам особисто заохочує кацапів бити по цивільним.
Бо через його небажання бити у відповідь , кацапи вважають себе безкарними.
На його виборцях !
-Звісно Йухло
- Виборці 73 % що своїми руками запустили цей кошмар до України..
Їх попереджали
думай ТЕ !!!