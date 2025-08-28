Атака РФ по Киеву: на локациях одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. ФОТОрепортаж
После ночной атаки по Киеву спасатели ГСЧС извлекают людей из-под разрушенных зданий. Известно о по меньшей мере 4 погибших и около 30 раненых.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
"Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. Известно по меньшей мере о 4 погибших. Достали и фрагменты тел - впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены."
На одной из локаций работает новый специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность, что под развалинами еще остаются люди, – отметил Клименко.
Вовлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы быстрее работать спасатели. Всего по Киеву одновременно работает около 500 спасателей и 1000 полицейских.
"Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах – принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрелов".
Каждая минута работы наших экстренных служб - это спасенные жизни и поддержка людей, наиболее пострадавших от российского террора", - добавил Клименко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Росія усю ніч проти 28 серпня завдавала масованого комбінованого удару по Києву шахедами та балістичними ракетами, під ранок у повітряний простір залетіли крилаті ракети, які також атакували столицю та західні регіони. За даними очевидців, Київ вразили багато реактивних шахедів - удари завдавали з усіх боків. Атака на столицю тривала 9 годин - з 21.30 до 6.30
Тому Путін, заохочений Трампом, можливо, - МОЖЛИВО!? - і приступив до активної фази МАВРІУПОЛювання м. Київ - до знищення столиці України.
Тому Путін, заохочений Трампом, можливо, - МОЖЛИВО!? - і приступив до активної фази МАВРІУПОЛювання м. Київ - до знищення столиці України.
І що там завуальовано?
Трамп відкрито підтримує росію.
Нашого вигнав з овального кабінету,костюм не той,а перед путіним(чи двійником-трійником)на Алясці червону доріжку, проліт літаків,обнімашки...
Не дивлячись на мавп'ячі гримаси терориста..
До речі,трамп не наклав жодної санкції на рашу і вже(!)знімає частину санкцій,накладених адміністрацією Байдена.