Атака РФ по Киеву: на локациях одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. ФОТОрепортаж

После ночной атаки по Киеву спасатели ГСЧС извлекают людей из-под разрушенных зданий. Известно о по меньшей мере 4 погибших и около 30 раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. Известно по меньшей мере о 4 погибших. Достали и фрагменты тел - впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены."

На одной из локаций работает новый специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность, что под развалинами еще остаются люди, – отметил Клименко.

Вовлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы быстрее работать спасатели. Всего по Киеву одновременно работает около 500 спасателей и 1000 полицейских.

"Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах – принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрелов".

Каждая минута работы наших экстренных служб - это спасенные жизни и поддержка людей, наиболее пострадавших от российского террора", - добавил Клименко.

