РУС
Атака РФ по Киеву: на локациях одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. ФОТОрепортаж

После ночной атаки по Киеву спасатели ГСЧС извлекают людей из-под разрушенных зданий. Известно о по меньшей мере 4 погибших и около 30 раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. Известно по меньшей мере о 4 погибших. Достали и фрагменты тел - впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены."

На одной из локаций работает новый специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность, что под развалинами еще остаются люди, – отметил Клименко.

Вовлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы быстрее работать спасатели. Всего по Киеву одновременно работает около 500 спасателей и 1000 полицейских.

"Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах – принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрелов".

Каждая минута работы наших экстренных служб - это спасенные жизни и поддержка людей, наиболее пострадавших от российского террора", - добавил Клименко.

Киев (26022) обстрел (29195) Клименко Игорь (430) Воздушные атаки на Киев (859)
+7
Коли я чую, як хтось чтокає чи какає, рука шукає кольт, якого на жаль нема .
28.08.2025 07:57 Ответить
+5
ДЕ ФЛАМІНГО? АААААААААААААА на фотках як усе.....все що треба знати
28.08.2025 07:58 Ответить
+4
Суки московські.
28.08.2025 07:52 Ответить
Суки московські.
28.08.2025 07:52 Ответить
Коли я чую, як хтось чтокає чи какає, рука шукає кольт, якого на жаль нема .
28.08.2025 07:57 Ответить
Вчора одне падло з українським прізвищем та з Києва розповідало мені у ФБ шо він радий шо в його оточенні немає (як він каже) мовнюков, і йому немає потреби говорити українською. Може це просто кацапсячий троль, профіль заблокований, але таких гавнюків нажаль багато ще...
28.08.2025 09:29 Ответить
BBC

Росія усю ніч проти 28 серпня завдавала масованого комбінованого удару по Києву шахедами та балістичними ракетами, під ранок у повітряний простір залетіли крилаті ракети, які також атакували столицю та західні регіони. За даними очевидців, Київ вразили багато реактивних шахедів - удари завдавали з усіх боків. Атака на столицю тривала 9 годин - з 21.30 до 6.30
28.08.2025 07:57 Ответить
ДЕ ФЛАМІНГО? АААААААААААААА на фотках як усе.....все що треба знати
28.08.2025 07:58 Ответить
Потерпи. Фламінго перемальовують у кошерний, зелений колір.
28.08.2025 08:06 Ответить
в смарагдовий
28.08.2025 09:33 Ответить
А де найвеличніший в цей час був? Знову у відрядженні?
28.08.2025 08:08 Ответить
Казав що чкурне до швейцарії
28.08.2025 08:31 Ответить
Ну навіщо найвеличнішому та Швейцарія? Там закони діють, можуть і видати. бубочка рване на землю обітованну, там його мама Рімма хатинку прикупила на березі Середземного моря. А пейсаті гоям своїх людей не видають
28.08.2025 09:31 Ответить
Трамп активно, хоч і завуальовано - під димову завісу риторики... - активно-настійливо заохочує "Путіна до принуждению Украины к миру" на умовах Кремля.

Тому Путін, заохочений Трампом, можливо, - МОЖЛИВО!? - і приступив до активної фази МАВРІУПОЛювання м. Київ - до знищення столиці України.
28.08.2025 08:27 Ответить
Трамп активно, хоч і завуальовано - під димову завісу риторики... - активно-настійливо заохочує "Путіна до принуждению Украины к миру" на умовах Кремля.

Тому Путін, заохочений Трампом, можливо, - МОЖЛИВО!? - і приступив до активної фази МАВРІУПОЛювання м. Київ - до знищення столиці України.
28.08.2025 08:14 Ответить
Николай Нагорняк
І що там завуальовано?
Трамп відкрито підтримує росію.
Нашого вигнав з овального кабінету,костюм не той,а перед путіним(чи двійником-трійником)на Алясці червону доріжку, проліт літаків,обнімашки...
Не дивлячись на мавп'ячі гримаси терориста..
До речі,трамп не наклав жодної санкції на рашу і вже(!)знімає частину санкцій,накладених адміністрацією Байдена.
28.08.2025 09:29 Ответить
Переговоры с ****** должны вести ПАЛАЧИ которые будут его вешать .
28.08.2025 08:44 Ответить
 
 