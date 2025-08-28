Кричущі атаки Росії по Україні загрожують миру, якого прагне Трамп, - Келлог

Спеціальний представник президента США генерал Кіт Келлог першим з американських високопосадовців відреагував на масований російський удар по Україні у ніч на 28 серпня.

Про це Келлог написав в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Спецпосланець Трампа зазначив, що Росія здійснила другий найбільший з початку повномасштабного вторгнення обстріл Києва, застосувавши понад 600 дронів і 31 ракету.

"Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва — цивільні потяги, офіси представництв ЄС та Великої Британії, а також невинні цивільні. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США", - наголосив він.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

