Мерц про нічний удар по Україні: Росія знову показала своє справжнє обличчя

канцлер Німеччини Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив комбінований удар Росії по Україні вночі 28 серпня.

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі Росія знову показала своє справжнє обличчя. Ми рішуче засуджуємо жорстокі атаки на цивільне населення.

Те, що тепер під прицілом опинилося і Представництво ЄС, свідчить про зростаючу безпринципність російського режиму", - наголосив Мерц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн зателефонувала Трампу після атаки РФ на Київ: Путін має сісти за стіл переговорів

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Київ (20059) обстріл (30522) війна в Україні (5898) Мерц Фрідріх (223)
Топ коментарі
+10
А Мерц вкотре не дав Тауруси.
28.08.2025 17:38 Відповісти
+7
...і теж показав своє справжнє обличчя...
28.08.2025 17:44 Відповісти
+3
Так, вчергове показала свою звірячу пику. То надайте ж нарешті далекобійні ракети, щоб українці перетворили її у скривавлену дупу.
28.08.2025 17:38 Відповісти
Так, вчергове показала свою звірячу пику. То надайте ж нарешті далекобійні ракети, щоб українці перетворили її у скривавлену дупу.
28.08.2025 17:38 Відповісти
А Мерц вкотре не дав Тауруси.
28.08.2025 17:38 Відповісти
...і теж показав своє справжнє обличчя...
28.08.2025 17:44 Відповісти
Яке обличчя, в кращому випадку пика. Ви ще їх курку двоголову орлом назвіть
28.08.2025 17:41 Відповісти
Можливо, доцільніше, було і Таурси надати ЗСУ, допоки зеленський з стефанчуками та іншими подєльніками, мусолитимуть балачки про фламінго чи довгий Нептун?!?!
28.08.2025 17:42 Відповісти
Так в нього слова як Тауруси.
28.08.2025 17:43 Відповісти
А що, занепокоєнь вже не буде?
28.08.2025 17:44 Відповісти
Пане Меру, поясніть це трампу!!! А то у нього зовсім погано з розумінням!!!
28.08.2025 17:44 Відповісти
И шо? Ваша озабоченность нам как пятая лапа собаке. Делать что-то собираетесь?
28.08.2025 17:49 Відповісти
Не набридло кожного разу волати в пустку? Вже схожі на Зелідора, той також кожного дня тілімпає язиком.
28.08.2025 18:11 Відповісти
До попи ваші заяви.
28.08.2025 18:25 Відповісти
А Європа черговими порожніми заявами - своє
28.08.2025 19:06 Відповісти
 
 