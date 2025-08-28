618 12
Мерц про нічний удар по Україні: Росія знову показала своє справжнє обличчя
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив комбінований удар Росії по Україні вночі 28 серпня.
Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі Росія знову показала своє справжнє обличчя. Ми рішуче засуджуємо жорстокі атаки на цивільне населення.
Те, що тепер під прицілом опинилося і Представництво ЄС, свідчить про зростаючу безпринципність російського режиму", - наголосив Мерц.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.
