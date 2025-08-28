Мерц о ночном ударе по Украине: Россия снова показала свое истинное лицо

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил комбинированный удар России по Украине ночью 28 августа.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью Россия снова показала свое истинное лицо. Мы решительно осуждаем жестокие атаки на гражданское население.

То, что теперь под прицелом оказалось и Представительство ЕС, свидетельствует о растущей беспринципности российского режима", - подчеркнул Мерц.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о, по меньшей мере, 18 погибших, в том числе, детей.