Мерц о ночном ударе по Украине: Россия снова показала свое истинное лицо

канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил комбинированный удар России по Украине ночью 28 августа.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью Россия снова показала свое истинное лицо. Мы решительно осуждаем жестокие атаки на гражданское население.

То, что теперь под прицелом оказалось и Представительство ЕС, свидетельствует о растущей беспринципности российского режима", - подчеркнул Мерц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен позвонила Трампу после атаки РФ на Киев: Путин должен сесть за стол переговоров

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о, по меньшей мере, 18 погибших, в том числе, детей.

Так, вчергове показала свою звірячу пику. То надайте ж нарешті далекобійні ракети, щоб українці перетворили її у скривавлену дупу.
28.08.2025 17:38 Ответить
А Мерц вкотре не дав Тауруси.
28.08.2025 17:38 Ответить
...і теж показав своє справжнє обличчя...
28.08.2025 17:44 Ответить
Яке обличчя, в кращому випадку пика. Ви ще їх курку двоголову орлом назвіть
28.08.2025 17:41 Ответить
Можливо, доцільніше, було і Таурси надати ЗСУ, допоки зеленський з стефанчуками та іншими подєльніками, мусолитимуть балачки про фламінго чи довгий Нептун?!?!
28.08.2025 17:42 Ответить
Так в нього слова як Тауруси.
28.08.2025 17:43 Ответить
А що, занепокоєнь вже не буде?
28.08.2025 17:44 Ответить
Пане Меру, поясніть це трампу!!! А то у нього зовсім погано з розумінням!!!
28.08.2025 17:44 Ответить
И шо? Ваша озабоченность нам как пятая лапа собаке. Делать что-то собираетесь?
28.08.2025 17:49 Ответить
 
 